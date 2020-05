Verdachte van autobranden in Grave komt voorlopig niet vrij, advocate teleurgesteld

Eén van de branden waarvoor een man in Grave vastzit: een auto die in lichterlaaie staat aan de Achter de Marstal (archieffoto: SK-Media).

De man die bijna een jaar vastzit voor het in brand steken van enkele auto’s in zijn woonplaats Grave, komt voorlopig niet vrij. De rechtbank in Den Bosch wil hem eerst laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Almere. Die opname laat op zich wachten door de coronacrisis, zo moest de rechter maandagmiddag tot zijn spijt vaststellen, aldus de advocate van de verdachte.

Geschreven door Hans Janssen

Zelfs wanneer haar 58-jarige cliënt er terecht kan, is het de vraag of het tot een psychiatrisch onderzoek komt. De Gravenaar wil niet meewerken ‘aan deze onzin’, zo heeft hij al laten weten. Dit kan mogelijk tot een extra vertraging leiden van de rechtszaak, die aan het licht moet brengen of de man inderdaad in 2018 en vorig jaar in Grave wagens in brand heeft gestoken.

Veel onrust

De brandstichtingen leidden tot veel onrust in de omgeving. Zowel de buurt als burgemeester Lex Roolvink reageerde opgelucht, toen bekend werd dat hiervoor een vermeende pyromaan was opgepakt. Sinds zijn aanhouding zijn er nauwelijks branden gemeld in Grave. De verdachte, die vastzit in Roermond, houdt vol dat hij er niets mee te maken heeft.

Cindy Janssen, zijn raadsvrouw, kan zich niet vinden in de redenering van de rechtbank. Ze geeft aan dat ze haar cliënt wel graag op vrije voeten had gezien. Volgens haar zijn de bewijzen te mager én gaat de hechtenis te lang duren.

'Heel lang en heel vervelend'

“Eerder had de rechter-commissaris al bevolen dat hij ter observatie naar het Pieter Baan Centrum moet, maar door de coronatoestanden zijn de opnames daar vertraagd. Waarschijnlijk krijgt hij pas in juli te horen wanneer hij daar terecht kan. De rechtbank vond het ook wel heel lang en heel vervelend.”

Net als de rechtbank ziet ook het Openbaar Ministerie (OM) vrijlating uit voorarrest niet zitten. Hiervoor zijn de ten laste gelegde feiten te ernstig en ook het OM vindt het raadzaam wanneer de man wordt onderzocht in het PBC. Verder blijkt op de in beslag genomen computer van de man kinderporno te zijn gevonden. De verdachte zegt ook hiervan niets te weten.

'Niet bedreigd'

Hij geeft wel toe dat hij een buurvrouw heeft uitgescholden. Volgens het OM heeft hij haar bedreigd, maar dat ontkent de verdachte. De zaak gaat op 21 juli verder. Tegen die tijd zit de Gravenaar al ruim een jaar vast.