Achtervolging van twee autodieven eindigt in het water, twee verdachten opgepakt

Op de Keersopperweg in Valkenswaard zijn maandagmiddag twee autodieven aangehouden. Dat gebeurde na een wilde achtervolging, die voor beide verdachten in het water van de Keersop eindigde. Daarna gingen de verdachten er te voet vandoor. Korte tijd later zijn ze door agenten aangehouden.

Geschreven door Corné Verschuren

Beide verdachten reden in een gestolen auto die was voorzien van eveneens gestolen kentekenplaten. De auto werd achtervolgd door meerdere politieauto’s. De autodieven sloegen op de Keersopperdreef plotseling af richting een zandpad.

In een bocht raakte de auto van de weg. Beide inzittenden gingen er daarop van tussen. Op de Keersopperweg zijn ze aangehouden.