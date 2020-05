Overvaller bedreigt 19-jarige cafetariamedewerker met pistool

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bureau Brabant Volgende Vorige 1/2 Beelden van een gewapende overval in Bureau Brabant

Een 19-jarige medewerker van een snackbar in Boekel is in februari met een pistool bedreigd door een overvaller. De dader ging er vandoor met wat briefgeld. Opsporingsprogramma Bureau Brabant toonde maandag beelden van de overval. De overvaller is nog niet gepakt.

Geschreven door Femke de Jong

De overval was op donderdag 13 februari rond halftwaalf bij cafetaria La Compagnie. Een man kwam de zaak binnen en bedreigde het personeel met een pistool. Er waren op dat moment ook klanten in de snackbar. Hij liep meteen naar de balie en eiste geld.

De overvaller stapt gewapend de snackbar binnen (foto: Bureau Brabant).

De medewerker, een 19-jarige jongeman, werd daarbij door de dader onder schot gehouden. De overvaller maakte wat briefgeld uit de kassa buit. Hij rende weg in de richting van Gemert. Het zou gaan om een blanke of licht getinte man.

Hij droeg een donkerblauwe halflange jas met capuchon. Hij had grijze schoenen zonder veters aan met een witte rand. Hij sprak Nederlands met een accent. De recherche houdt er rekening mee dat hij in de dagen voor de overval wellicht de zaak geobserveerd heeft.

