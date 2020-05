Dieven slepen laken vol sigaretten winkel uit, daders sloegen al 12 keer toe

Wachten op privacy instellingen... Misschien heeft iemand de dieven gezien met hun gevulde lakens vol sigaretten (foto: Bureau Brabant). Volgende Vorige 1/2 Reeks inbraken in Waalwijk vanwege sigaretten.

In het afgelopen half jaar is in Waalwijk en omgeving twaalf keer ingebroken om sigaretten te stelen. Dit gebeurde vooral bij tankstations, nachtwinkels en supermarkten.

Geschreven door Femke de Jong

De eerste inbraak was zaterdag 14 december in een supermarkt op de Els in Waalwijk. De daders gingen met een laken vol met sigaretten naar buiten. Een nacht later werd in dezelfde winkel nog een keer ingebroken. De laatste inbraak gebeurde op vrijdag 1 mei bij een tankstation in Sprang-Capelle.

De dieven waren vooral op zoek naar sigaretten (foto: Bureau Brabant).

De politie wil graag weten of er in de omgeving goedkoop sigaretten aangeboden worden. Nog beter is het als iemand de dieven herkent naar aanleiding van beelden maandag getoond zijn in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De politie denkt aan een groep dieven die in wisselende samenstelling inbraken pleegden (foto: Bureau Brabant).

De daders staan bij vier inbraken op beeld. De politie houdt er rekening mee dat het om één dadergroep gaat die in wisselende samenstelling op pad gaat. De schade loopt in de tienduizenden euro’s qua buit maar ook qua vernielingen die ze achterlaten.