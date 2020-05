Alain kon na maanden eindelijk weer naar een pretpark: ‘De Efteling is echt mijn thuispark’

Eindelijk kon Alain weer in de achtbaan (foto: Alain Heeren) Op verschillende plekken waren desinfectiepunten ingericht (foto: Alain Heeren) Met witte en rode strepen wordt aangegeven waar bezoekers in de rij mogen staan (foto: Alain Heeren) Veel minder bezoekers dan normaal in De Efteling (foto: Alain Heeren) Volgende Vorige 1/4 Eindelijk kon Alain weer in de achtbaan (foto: Alain Heeren)

Normaal gesproken bezoekt hij elk weekend een pretpark, maar door de coronacrisis moest Alain Heeren zijn hobby even op pauze zetten. Maandag mocht hij weer. Als abonnementhouder kon hij meedoen bij de testdag van de Efteling. “Ik ging gelijk naar de Python. Die had ik echt gemist.”

Geschreven door Janneke Bosch

Het liefst zit hij in de achtbanen: “Het gevoel van die g-krachten in je lichaam,” dat is waar het voor Alain om draait. En dan het liefst in de Efteling want: “De Efteling is echt mijn thuispark.”

Anderhalve meter met rode en witte strepen

De anderhalvemetermaatregel werd best goed gewaarborgd, vindt Alain. “Overal in de wachtrijen staan rode en witte strepen. Je mag dan in de witte strepen staan, de rode moeten vrij blijven”, legt hij uit. Zo zorgt het attractiepark ervoor dat mensen voldoende afstand houden. Ook gaan er minder bezoekers in een rit. “De Baron, daar zaten we met z’n tweeën in. Ik zat linksvoor en rechtsachter zat nog iemand. Met z’n tweeën in een achtbaantreintje! Heel bijzonder. En heel gek ook.”

Op sommige punten werd het wel wat druk, vertelt Alain. Waar het in de wachtrij en in de attracties goed ging, kwamen er bij de ingang van het park en op de pleinen wel grotere groepen mensen bij elkaar. Daar waren extra medewerkers en beveiligers voor ingezet, zag Alain. “Er werd echt gekeken hoe ze dat het best kunnen reguleren, het was natuurlijk ook een testdag.” En er waren veel mogelijkheden om je handen te desinfecteren "Overal waren 'desinfectiepunten', tafeltjes waar je je handen kunt ontsmetten."

Sprookjesgevoel

Gelukkig deden de desinfectiepunten en de rode en witte strepen in de wachtrijen, niet af aan het magische, het sprookjesgevoel van de Efteling, vond Alain. "Ik dacht van tevoren wel 'hoe gaan ze dat doen?' Want je wilt niet dat sprookjesgevoel verliezen. Maar de coronamaatregelen deden er helemaal niets aan af."

En: de achtbanen heeft hij allemaal gedaan. “Het was natuurlijk maar vier uurtjes open, en de wachttijden liepen op van drie kwartier tot soms wel een uur.” Want ook al waren er veel minder mensen in de Efteling dan normaal, omdat er minder mensen per rit meegaan, moest er toch gewacht worden. Maar het is Alain gelukt.

Hij hoopt nu vooral dat hij snel weer terug kan. “Mijn ticket is nu verlopen. En de hele maand is al volgeboekt zag ik, dus ik moet denk ik geduld hebben.” Maar genoten heeft hij, van de eerste dag pretpark in maanden. “Want op zo’n mooie dag als deze. Dan móet je toch gewoon in een pretpark zijn?”