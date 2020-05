Operatie Alfa: een van de meest gezochte criminelen van Brabant, Toon R., opgepakt in vakantiehuisje

Foto: Roland Heitink

Op een vakantiepark in Ede is maandagavond de voortvluchtige Toon R. opgepakt. Het Openbaar Ministerie beschouwt de 40-jarige R. als een van de kopstukken van een crimineel familienetwerk uit Oss. Tijdens Operatie Alfa werd eind 2019 en begin dit jaar een groot aantal leden van het netwerk opgepakt. Toon R. was als enige nog op de vlucht. Toon is de neef van de 'Brabantse godfather' Martien R.

Geschreven door Corné Verschuren

De politie was al sinds 21 november 2019 op zoek naar Toon R. Hijzelf, zijn familie en zijn advocaat waren op de hoogte dat het OM hem wilde aanhouden. Het OM deed herhaaldelijke oproepen aan R. om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De verdachte werd daarop op de internationale opsporingslijst gezet..

Arrestatieteam

Onlangs kreeg het opsporingsteam informatie over de mogelijke verblijfplaats van R. Verder onderzoek leidde maandagavond tot een politieactie op het vakantiepark in Ede. Rond tien uur viel een arrestatieteam een huisje op het park binnen, waar Toon R. werd aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. De arrestatie verliep volgens het OM zonder problemen.

Toon R. (archieffoto)

Behalve van lidmaatschap van een criminele organisatie wordt R. verdacht van betrokkenheid bij vuurwapenhandel, vuurwapenbezit en diverse drugsdelicten. Het OM is blij met de arrestatie: “De kopstukken van de criminele familie hielden zich in onze ogen bezig met zware criminaliteit zoals internationale drugshandel. Het is daarom goed dat ook de laatste verdachte is aangehouden en dat dit grote onderzoek voor alle verdachten een vervolg krijgt in de rechtszaal”, zegt persofficier Janine Kramer.

Operatie Alfa

Tijdens een zogeheten pro formazitting kwam het OM afgelopen week met nieuwe feiten in het grote onderzoek. Zo zijn uit sporenonderzoek door het NFI meerdere DNA-matches naar voren gekomen, die de verdenkingen richting leden van de organisatie alleen maar groter hebben gemaakt.

Aanstaande woensdag is er een pro-formazitting met zeven andere verdachten uit het onderzoek.

