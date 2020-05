Vrouw (48) die dood werd gevonden in een vakantiehuisje in Mierlo, is gewurgd

Volop onderzoek rondom het vakantiehuisje (foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision).

De Eindhovense (48) die in februari dood werd gevonden in een vakantiehuisje in Mierlo, is gewurgd. Dit blijkt uit een tussentijdse zitting die dinsdag in de rechtbank van Den Bosch wordt gehouden. Een 38-jarige man uit Helmond wordt ervan verdacht dat hij haar opzettelijk de keel heeft dichtgeknepen. Hij werd enkele dagen na de vondst van de dode vrouw opgepakt.

Het slachtoffer lag in een huisje op Bospark 't Wolfsven, dat eigendom is van Roompot Vakantieparken. De verdachte heeft haar volgens justitie de keel hard dichtgeknepen. Mogelijk heeft hij hierbij gebruik gemaakt van een stoffen sjaaltje.

Moord

Justitie sluit niet uit dat er sprake was van een vooropgezet plan om de vrouw te doden. In dat geval zou het om moord gaan en niet om doodslag.

Er was ook een andere man aangehouden, maar die werd vrij snel weer vrijgelaten. Hij was net als de man die dinsdag wel terechtstaat, in het bezit van persoonlijke spullen van het slachtoffer. De enige verdachte is behalve moord ook diefstal en heling van de telefoon en pinpas van de vrouw ten laste gelegd.

