'Ik dacht: springen en helpen', bos bloemen voor man (19) die probeerde een drenkeling te redden

De man kreeg een flinke bos bloemen. Volgende Vorige 1/2 De man kreeg een flinke bos bloemen.

De 19-jarige man, die zaterdag vanaf de Van Berckelstraat in de Zuid-Willemsvaart sprong om een drenkeling te redden, is door de politie in het zonnetje gezet. Een van de agenten die bij de redding aanwezig waren, Hicham Argani, heeft de jonge redder een grote bos bloemen bezorgd. Helaas, is de man die te water was geraakt, later alsnog overleden.

Politieman Argani was enorm onder de indruk van de reddingsactie van de 19-jarige. “Hij was gewoon een omstander. Terwijl wij onze koppel met bewapening snel af probeerden te doen, zie ik opeens in mijn ooghoek een jongen het kanaal inspringen.”

De jongeman zwom snel naar de oudere man toe, die al een tijdje levenloos in het water lag. Alleen zijn rug en achterhoofd waren nog te zien. De man bracht de drenkeling aan de kant, waar Argani en zijn collega de man uit het water trokken.

'Ik zag hem weglopen'

“Toen de drenkeling in de ambulance lag, zag ik de jonge redder weglopen”, vertelt Argani. “Ik vroeg hem of hij terug wilde komen. Het is niet niks zo’n redding en misschien wil hij gebruikmaken van slachtofferhulp.”

De man bleek in de buurt te wonen van de Van Berckelstraat. “Onderweg naar het ziekenhuis realiseerde ik me eigenlijk pas wat hij gedaan had en dat ik iets voor hem moest doen.”

Heel nuchter

Argani ging maandag naar de jongeman toe met een enorm boeket om hem te bedanken voor zijn spontane hulp. “Het is een heel lieve, rustige jongen. En hij was er heel nuchter onder. Ik ga helpen, dacht hij. Ik zag jullie staan en dacht: springen en helpen.”

Op Linkedin schreef Hachim Argani een indrukwekkend verhaal over de reddingspoging:

Mijn collega en ik rennen naar het kanaal. Met alle macht proberen we onze koppel met bewapening af te doen om het water in te springen. Elke seconde telt. Uit het niets zie ik een jongen naast me staan. Nog voor ik het water in kan springen, zie ik de jongen het kanaal inspringen. Een jonge jongen. Hij zwemt naar de drenkeling. Een man, middelbare leeftijd. Een zoon, misschien een vader of een opa van iemand, dacht ik nog. We gooien een reddingsklos naar de jongen en trekken hem samen met de drenkeling naar de kant. Mijn collega en ik tillen de man uit het water en starten direct de reanimatie. Helaas heeft de reanimatie na een korte ziekenhuisopname niet mogen baten voor de man.