Defensie neemt maatregelen tegen Marco Kroon na uitdelen kopstoot

De Landmacht neemt disciplinaire maatregelen tegen majoor Marco Kroon, omdat hij vorig jaar tijdens carnaval een kopstoot heeft uitgedeeld aan een agent. Dat meldt het ministerie van Defensie. Eerder werd Kroon voor het incident al veroordeeld tot een taakstraf.

Honderd uur werkstraf

De militaire rechtbank in Arnhem legde Kroon in december een taakstraf op van honderd uur. Volgens de rechter was onder meer bewezen dat de militair met carnaval vorig jaar in Den Bosch een achterwaartse kopstoot aan een agente gaf. Hij moet ook 370 euro betalen aan de agenten. Kroon was verbijsterd over de uitspraak en ging in hoger beroep.