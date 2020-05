Geen baby-zeearendjes op Brabantse Wal, boommarter verorberde de eieren: 'Ze waren er zo dichtbij'

Weken hield boswachter Erik de Jonge geheim dat er een zeearend aan het broeden was bij de Brabantse Wal. Nu mag het nieuws naar buiten, maar niet omdat er jonkies zijn. "Vorige week heeft een boommarter de twee eieren van de zeearend opgegeten.

Vorig jaar waren de twee zeearenden al in Westbrabant gezien."Toen waren ze pas vier en net te jong om een nestje te maken. Dit jaar gebeurde het wel. Ik heb weken mijn mond gehouden, zodat ze in alle rust aan gezinsuitbreiding konden werken. Ik heb alles vastgelegd. Het paren, het nest bouwen en het broeden. "

"De gigantische roofvogels hoefden nog maar een paar weken te broeden totdat de eieren uit zouden komen. Vorige week was het ineens stil", zucht de boswachter. "Ik heb nog een paar dagen afgewacht, maar het bleef stil. Toen ben ik onder het nest in de boom gaan zoeken en vond ik de gebroken eierschalen."

Schuldgevoel

"Als ze volgend jaar terugkomen, ga ik ze helpen", zegt hij strijdlustig. "Zodra ik weet in welke boom ze broeden, plaats ik een marterkraag rond de stam. Dat is een glad plastic omhulsel rond de bast, waardoor de boommarter niet meer de boom in kan klauteren. Ik ben er afgelopen weekend best ziek van geweest en voel me schuldig dat ik niet eerder die marterkraag heb gebruikt."