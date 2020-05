Frank Lammers als drugsbaas Ferry vanaf 6 september te zien in seizoen 2 van Undercover

Frank Lammers en Rico Verhoeven spelen samen in Undercover. (Foto: Twitter Netflix)

Het tweede deel van de succesvolle Netflixserie Undercover, met Frank Lammers uit Mierlo in de hoofdrol, is vanaf 6 september te zien. De verwachting was dat het al in het voorjaar van dit jaar zou zijn, maar Netflix maakte dinsdag bekend dat september wordt.

Netflix schrijft dinsdag op Facebook: Ferry is terug! We kunnen eindelijk met jullie delen dat Undercover seizoen 2 vanaf 6 september te zien is op Netflix.

In het tweede seizoen is kickbokser Rico Verhoeven uit Halsteren te zien. Verhoeven speelt de bodyguard van drugsbaas Ferry Bouman (Frank Lammers). Hij is onderdeel van de nieuwe entourage van Bouman en ze leren elkaar kennen in de gevangenis.

Wachten op privacy instellingen...

In het najaar waren de opnames in onder meer Breda. Netflix schreef toen in z’n beste Brabants op Twitter: We gingen ekkes blieken op de set van Undercover 2. Wat vinden jullie van Ferry’s bodyguard???

Wachten op privacy instellingen...

De verwachting is dat er in het tweede seizoen wel wat dingen veranderen. Waar het in het eerste seizoen nog ging over illegale drugshandel en drugsbaas Ferry Bouman, draait het dit keer om illegale wapenhandel.

Eerder werd al bekendgemaakt dat er ook een derde seizoen zal volgen. Ook met Frank Lammers in de hoofdrol.