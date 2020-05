Van nul naar honderd binnen drie seconden: racemonster Aston Martin Valhalla in Eindhoven

Aston Martin Valhalla

Een primeurtje voor Eindhoven: de Aston Martin Valhalla is sinds maandag te bekijken in showroom Cito Motors. Dit is de allereerste keer dat deze bijzondere, supersnelle auto in West-Europa te zien is bij een Aston Martin dealer. Erin rijden kan nog niet, maar een kijkje nemen kan deze week wel.

De auto kan ten minste 350 kilometer per uur rijden. Nou mag je in Nederland maar honderd kilometer per uur rijden, maar dat maakt volgens Bart Mulder van Cito Motors niet uit. “Je kunt van nul naar honderd in maar 2,5 seconden. Daar staat gelukkig nog geen limiet op.”

Als Max Verstappen

Waarom de interesse in de nieuwste Aston Martin verder zo groot is? “Valhalla staat in de Noorse mythologie voor het strijdersparadijs. Mensen die dit soort auto’s aanschaffen, willen zich in het weekend als Max Verstappen voelen: met een echte Formule 1-auto rijden op de openbare weg.”

“Het is ook een echte James Bond auto. In de nieuwe film, No Time To Die, wordt in deze Valhalla gereden”, aldus Mulder.

Bekijk in de video de bijzondere auto...

Wachten op privacy instellingen...

Proefritje lukt niet

Cito Motors is één van de twee Aston Martin dealers in Nederland. Eigenlijk zou de Valhalla eerst in Genève worden getoond, maar de showroom in Eindhoven kreeg uiteindelijk toch de grote eer. Tot en met 23 mei is de auto daar op afspraak te bekijken.

Een proefritje maken zit er niet in. De auto die er staat is een studiomodel zonder motor. “Dat is om de verkoopprocessen op te kunnen starten”, vertelt de autodealer. Vanaf 2022 worden er vijfhonderd geproduceerd. “Er zijn er nog een paar beschikbaar. We hebben de lat hier hoog liggen, want we willen er hier een stuk of vijf van verkopen.”

Er lijkt nu al grote interesse in de wagen, want er zijn alleen maandag al dertig mensen komen kijken. “Ze komen aan de lopende band”, zegt Mulder.