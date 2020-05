'Restaurants en kroegen in financiële problemen zijn makkelijke prooi voor criminelen'

Rob Verhoeven, horeca-expert van de politie Breda.

De Bredase politie waarschuwt de plaatselijke horeca voor zogenaamde coronacriminelen. Wijkagent Rob Verhoeven, expert in de horeca, acht de kans groot dat ondernemers die door de crisis in financiële problemen zitten, benaderd worden door mensen met kwade bedoelingen. "Criminelen zijn uit op witwassen, afpersing en overname van de kroeg", zo zegt Verhoeven.

De coronacrisis hakt er flink in de bij de horeca. Door de verplichte sluiting zit of komt een groot aantal restaurants en kroegen in de financiële problemen. Hierdoor zijn zij een makkelijke prooi voor criminelen, zo waarschuwt Rob Verhoeven van de politie Breda.

"Dat levert absoluut gevaar op voor de horecaondernemer, ze zijn momenteel heel eg kwetsbaar", zo zegt de operationeel expert horeca. "De kans dat mensen uit de onderwereld de horeca induiken wordt steeds groter als er financiële problemen zijn. De crimineel komt heel vriendelijk de horeca binnen met een hulpaanbod, bijvoorbeeld een lening. Maar later gaan de zaken veranderen. De crimineel is uit op een stukje witwassen, afpersing of overname van de kroeg."

Oppassen voor motorclubs

"Wij hebben als politie in Breda nog geen concrete signalen ontvangen, maar we moeten niet naïef zijn. Ik kan me voorstellen dat deze signalen wel gaan komen. We hebben dit bijvoorbeeld in het verleden aan de hand gehad toen motorclubs de horeca binnen wilden komen. Die gingen daarbij als eerste naar de jonge en kwetsbare ondernemers. Dit is ook nu weer een club mensen waar we voor op moeten passen."

Waarschuwing

"Wij houden ze in de gaten", vervolgt Verhoeven. "Maar dat kunnen we absoluut niet alleen. We willen de ondernemers daarom waarschuwen en hen expliciet vragen om signalen met ons te delen."