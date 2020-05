ProRail probeert met dempers en nieuwe overweg trillingen door treinen terug te dringen

De 'gewraakte' TRAXX-intercity (foto: archief).

ProRail heeft weer nieuwe maatregelen aangekondigd om de trillingen van passerende treinen terug te dringen. In Oisterwijk worden in augustus over een afstand van tweehonderd meter dempers aangebracht. Als daardoor de overlast afneemt, zullen ze mogelijk ook op andere delen van de Brabantroute en elders in ons land komen te liggen.

De Brabantroute is een drukke route via Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond, die veel gebruikt wordt voor goederenvervoer tussen de Randstad en Duitsland. Bewoners klagen daar dat ze 's nachts wakker liggen van de langsdenderende treinen.

Spoorbeheerder ProRail is verder van plan om begin volgend jaar in de Spoorstraat in Dorst een speciale overweg aan te leggen om ook daar trillingen te verminderen. “De verwachting is dat deze zogeheten strailoverweg een duidelijke vermindering van de trillingsoverlast gaat geven”, vertelt Dion van der Sanden van de actiegroep Dorst Trilt.

Probleem speelt al lang

Volgens hem zouden door deze oplossing de TRAXX-intercity, andere personentreinen en het goederenvervoer minder trillingen veroorzaken. Toch houdt hij een slag om de arm, ook omdat het probleem al lang speelt. Metingen moeten uitwijzen of deze nieuwe spoorwegovergang effect sorteert. Rondom de proef in Oisterwijk zullen eveneens metingen worden verricht.

Van der Sanden en vertegenwoordigers van Oisterwijk Trilt en Rijen Trilt hebben dinsdag gesproken met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail. Vanuit Dorst werd erop aangedrongen om de overweg in de Spoorstraat ook veiliger te maken. Volgens Van der Sanden gaat het om een gevaarlijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Hij pleit voor een aparte overgang voor langzaam verkeer.

Leven met trillingen

Vooralsnog moeten de omwonenden ermee blijven leven, net als met de aanhoudende trillingen. Een proef van de Nederlandse Spoorwegen (NS) om die terug te dringen door treinen fors minder hard te laten rijden, stopt.

Van der Sanden: “De NS heeft hiervoor redenen gegeven die we helaas niet kunnen ontkrachten. We zouden dit graag anders zien en hoopten hier dan ook op, maar we konden ze niet overtuigen.”