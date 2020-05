Auto gestolen en daarna in brand gestoken in Sprang-Capelle

(foto: SQ Vision/Iwan van Dun)

Een auto is dinsdagavond uitgebrand op de Labbegatsevaartweg in Sprang-Capelle. De Mercedes Benz was eerder die avond gestolen in Waalwijk en is daarna in brand gestoken.

De politie kreeg om 23.15 uur een melding dat het voertuig in brand stond in het buitengebied van Sprang-Capelle. Het bleek te gaan om een Mercedes Benz A-klasse 170.

De eigenaar vertelde de agenten dat zijn auto op de oprit voor zijn huis was gestolen. Dat was in de wijk Zanddonk in Waalwijk.

De man heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden.

(foto: SQ Vision/Iwan van Dun)