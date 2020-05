Viering van Hemelvaart in Sint-Janskathedraal in Den Bosch live te volgen

Archieffoto: Karin Kamp

De viering van Hemelvaartsdag in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch kan donderdagochtend live worden gevolgd via de website en app van Omroep Brabant. De dienst in de kathedraal begint om tien uur.

Bisschop Gerard de Korte zal deze gebedsdienst leiden. Hij wordt bijgestaan door plebaan Vincent Blom en diaken Vladimir Palte. Binnen het christendom wordt veertig dagen na Pasen herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God.

Coronamaatregelen

Waar de dienst normaal gesproken de nodige gelovigen op de been brengt, wordt het dit jaar vanwege het coronavirus in kleine kring gevierd. Vanwege de coronamaatregelen zijn de diensten in de kathedraal voor de gelovigen al enige tijd via een livestream te volgen. Vanaf 1 juli zijn er weer samenkomsten met meer dan honderd mensen mogelijk.