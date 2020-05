'Jack Jersey verdient een standbeeld in Roosendaal', maar de gemeente vindt dat een stap te ver

Jack Jersey zou volgend jaar 80 zijn geworden (foto: YouTube).

'Papa was a poor man' en 'Sri Lanka... my Shangri-La'. Welke babyboomer of millennial met een oude ziel kent de hits van de Roosendaalse zanger Jack Jersey niet? Hij zette er in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zijn stadje muzikaal mee op de kaart. Dat verdient een standbeeld voor de in 1997 overleden artiest, zo vindt bewonderaar Jaap Pleij. Maar het stadsbestuur zegt nu 'nee' tegen zijn sympathieke plan: nu niet en nooit niet.

"Dit is écht zo jammer! Jack is de landelijk bekendste persoonlijkheid die in Roosendaal getogen is", zegt Jaap woensdag teleurgesteld. Jack de Nijs, de echte naam van Jack Jersey, mocht slechts 55 jaar oud worden. De Roosendaler stelde zich de viering van de tachtigste geboortedag van de zanger volgend jaar heel anders voor.

Hoogtepunt

"Als historisch hoogtepunt had op 18 juli 2021 het standbeeld van de eens zo gevierde artiest in het centrum van de stad onthuld moeten worden." Liefhebbers van het op Java geboren muzikale talent zouden zich dan voor altijd aan het beeldhouwwerk kunnen vergapen. Een aanvraag daarvoor deed Jaap al meerdere malen de deur uit.

Het stadsbestuur laat nu in een afwijzende brief aan Jaap weten wel waardering te hebben voor de muzikale carrière van Jack, maar een standbeeld voor de zanger een stap te ver te vinden.

Naamsbekendheid

Jaap: "De burgemeester vindt dat het monument beter past bij iemand die echt iets heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad en niet zozeer aan de naamsbekendheid van Roosendaal."

De initiatiefnemer voor de blijvende herinnering begrijpt niets van de motivatie van het stadsbestuur: "De gemeente wil graag dat wij als Roosendalers trots zijn op onze stad. Dan kom je een keer met een mooi plan en dan zien ze er helemaal niets in."

Eerbetoon

Een nieuwe aanvraag voor een eerbetoon hoeft de Roosendaler niet meer te doen, want het stadsbestuur heeft al laten weten nieuwe verzoeken van Jaap niet in behandeling te nemen.

Jaap hoopt nu dat theater De Kring een plaatsje heeft waar een mooi aandenken aan Jack kan komen. "Want Jack Jersey verdient een bijzondere plek in zijn stadje. In welke vorm dan ook."

De grootste hits van Jack Jersey:

