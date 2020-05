Ze worden gemist: Wim, de goedlachse chauffeur van de Polder Express

Wim Biemans was altijd aan het werk in Gemert (foto: familie Biemans)

Wim Biemans wilde een mooi stukje schrijven voor zijn broer, die overleden was aan corona, toen hij zich niet lekker voelde. "Hij liep nog wel zelf naar de ambulance", zegt zijn vrouw Jose. Maar een paar dagen later overleed Wim, 80 jaar oud. "Het is zo onwerkelijk dat hij er niet meer is."

Bekijk hier het portret van Wim Biemans:

Onwerkelijk, omdat Wim nog geen dag in zijn leven ziek was geweest. "Een heel sterke man", zegt Jose.

Wim Biemans was geliefd in zijn dorp, Gemert-Bakel, waar hij actief was in tal van verenigingen. "Te veel om op te noemen", zegt zijn goede vriend Wim van de Steeg.

"Heel Gemert huilt."

Toen Wim overleed, ging het nieuws als een lopend vuurtje door Gemert. Toen hij werd begraven, liep heel Gemert uit om langs de kant van de weg te applaudisseren.

"Heel Gemert huilt", zegt Harrie Verkampen, met wie Wim vaak samen heeft gewerkt in het Boerenbondsmuseum. "Het verdriet dat iemand die zoveel bij heeft gedragen, op deze manier wegvalt."

Wim Biemans met zijn familie (Foto: familie Biemans)

Het bekendst werd Wim Biemans met zijn Polder Express. Een tractor met aanhanger, die hij zelf helemaal in elkaar heeft gezet. "Hij heeft er wel een jaar aan gewerkt", zegt zoon Walter. "Overal haalde hij de onderdelen vandaan."

Met de Polder Express reed Wim langs alle verpleeghuizen in de regio. Hij nam de bewoners mee op een leuk ritje in het buitengebied. "Hij zat altijd breed lachend in zijn tractor", vertelt Jose. "En iedereen zwaaide naar hem. Het is zijn levenswerk geworden."

