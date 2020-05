Zomer in Den Bosch: coronaproof activiteiten door de hele stad

Theaterfestival Boulevard zal dit jaar niet kunnen doorgaan in Den Bosch (Foto Karin Kamp)

Den Bosch heeft woensdag haar plannen voor de zomer bekendgemaakt. Bosschenaren kunnen niet meer hele dagen in de binnenstad blijven hangen tijdens Jazz in Duketown of theaterfestival Boulevard. Deze zomer kunnen ze steeds een korte tijd naar een voorstelling kijken of op een ander plek een kwartiertje naar muziek luisteren. Het aanbod wordt groot, de doorlooptijd hoog. De Bossche zomer is coronaproof gemaakt.

Nu iedereen in Nederland blijft tijdens de vakantie, moeten we ook in onze eigen omgeving vermaakt worden. Vandaar dat de gemeente Den Bosch de hele stad gaat inzetten voor haar evenementen en niet meer alleen de historische binnenstad.

Randen van de stad

De Bossche zomer wordt anders dan anders. Geen overvolle Parade tijdens Jazz in Duketown of Boulevard. Maar kleine behapbare activiteiten en horeca in alle delen van de stad. "Je zou je kunnen voorstellen dat we in een van de parken aan de randen van de stad een soort nieuwe Korte Putstraat creeren", zegt Jeroen Dona, een van de initiatiefnemers van het plan. " Behalve horeca zouden er ook korte voorstellingen gegeven kunnen worden, of bijvoorbeeld muzikanten die tussen de tafeltjes door lopen."

De hele stad doet mee, benadrukken de plannenmakers. Dus komen er ook locaties aan de Pettelaarse Schans, of bij De Brabanthallen. Of aan het lange talud aan de Maas bij Empel of op de sportvelden van OJC Rosmalen.

De stad wordt volgens de gemeente ingedeeld in kwartieren die allemaal kleine programma's aanbieden. Als voorbeelden noemt de gemeente De Boulevard der Bosschenaren, een wandeltocht langs diverse optredens, bijvoorbeeld op de Pettelaarse Schans of Grenzeloos ’s-Hertogenbosch, een theatrale ontdekking van de grenslijnen Nuland en Vinkel. Maar de gemeente benadrukt: niets staat nog vast. De Bosschenaren moeten het zelf doen. "Wij bieden het canvas, het is aan de stad om dat in te kleuren", zei wethouder Mike van der Geld woensdag bij de presentatie van deze 'Bossche Zomer'.

Winkels van Sinkel

De gemeente heeft 150.000 euro uitgetrokken om een tijdelijke organisatie voor de Bossche zomer uit de grond te stampen. Het wachten is nu op de initiatieven. Die moeten geschikt zijn voor mensen met een grote en kleine beurs. Ook aan ondernemers is gedacht. De horeca mag op onverwachte plaatsen hun terrassen neerzetten. Ook komen er Winkels van Sinkel, plekken waar ondernemers een deel van hun waar gezamenlijk kunnen verkopen. Allemaal om hun afzetgebied te vergroten.

De gemeente ziet ook het vervoer al voor zich, tussen al die kwartieren in de stad. Dat moet het liefst duurzaam, met de watertaxi, op de step of voor de hele luie Bosschenaren de riksja.

