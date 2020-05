Opslagplaats voor drugslab gevonden in garagebox midden in een woonwijk in Zundert

Opslagplaats voor drugslab gevonden in een woonwijk in Zundert. (foto: Perry Roovers/SQ Vision)

De politie heeft dinsdagnacht een opslagplaats voor een drugslaboratorium gevonden in een garagebox aan de Katerstraat in Zundert. Er is nog niemand opgepakt.

"De garagebox staat midden in een woonwijk", benadrukt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. In het lab staan zowel nieuwe als gebruikte ketels. Het is onduidelijke welke drugs hiermee gemaakt zijn.

Het lab werd rond één uur gevonden. Volgens de woordvoerder hing er een sterke chemische lucht. De politie doet op dit moment onderzoek. Later woensdag wordt de opslagplaats ontmanteld.

De vondst werd gedaan aan de Katerstraat. (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties)

De vond werd gedaan in een garagebox. (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties)