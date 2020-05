Schapenboer Jos ziet niets in netten om wolf weg te houden: 'Leuk voor een hobbyboer'

Doodgebeten schapen in Bokhoven

Schapenboer Jos Verhulst ziet niets in wolfwerende netten, die de provincie aan boeren wil aanbieden. Kansloos, noemt hij het plan. "Dit is misschien leuk voor een hobbyboer met acht schapen, maar ik heb honderd kilometer afrastering nodig".

Jos is nog steeds van slag omdat (waarschijnlijk) een wolf de afgelopen dagen 43 schapen van zijn kudde heeft doodgebeten. Dat gebeurde in weilanden aan de Maasdijk in Bokhoven en Hedikhuizen. Volgens de schapenboer is de provincie geschrokken van het nieuws en komen ze daarom nu met het idee om netten aan te bieden: "Daar wordt al tien jaar over gepraat en nu kan het opeens."

Geen bal

Maar Jos zegt geen bal aan die netten te hebben. "Ik heb er er een rare bijsmaak bij. Straks zeggen ze: 'Zie je wel, we hebben die netten aangeboden, maar hij wilde ze niet.'" Als ze eerlijk zijn dan moeten ze zeggen: 'Wij willen die wolf, stop er maar mee als schapenboer.'"

Ondertussen heeft Jos toch besloten om de 75 overgebleven lammetjes weer buiten te laten grazen. Ze worden naar een weiland aan de Gelderse oever van de Maas gebracht." Ik heb daar hekwerk met een afrastering met stroomstoten van 8000 volt." Maar gerust is hij er niet op: "Ik heb vannacht gegarandeerd een slapeloze nacht, want ik ben bang dat die wolf gewoon de Maas over zwemt en weer toe zal slaan."

Dialoog

De werkgroep Wolf Nederland, die een dialoog wil tussen schapenboeren en voorstanders van de wolf, wil met Jos gaan praten en hem met tips helpen om de wolf weg te houden. Vooralsnog heeft de boer daar geen zin in. Toen ze belden heeft hij ze de huid vol gescholden." Nu is de emotie iets gezakt: "Ik moet eerst mijzelf resetten."

Wat Jos betreft is het simpel en hoort de wolf niet thuis in een klein land als Nederland. De werkgroep Wolf ziet dat uiteraard anders en zegt dat het op de Veluwe met wolven prima werkt. "Ze bijten daar reeën dood die de boel kaalvreten, waardoor het weer veel groener is geworden."