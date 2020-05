Babygeluk in de asbak, koolmeeskuikentjes in nesten boven op de peuken

Jonge koolmeesjes in de asbak.

Een asbak vol sigarettenpeuken in plaats van een zelfgebouwd nestje in de boom. Kieskeurig zijn ze niet, de broedende koolmezen bij groepsaccomodatie Zonnewende in Sint-Michielsgestel. Daar zijn inmiddels zo'n beetje alle asbakken aan de buitenmuren van het gebouw bezet door pasgeboren meesjes.

In de video zie je de nesten met jonge koolmeesjes in asbakken van De Zonnewende:

Ieder jaar nestelt er wel een koolmezenpaar in een van de asbakken. Maar nu de activiteiten bij het groepsverblijf voor schoolkinderen vanwege het coronavirus al wekenlang stilliggen, blijken ze opeens allemaal een gewilde plek om eitjes in te leggen. "In bijna alle vijftien asbakken zitten pasgeboren koolmeesjes", vertelt Emile Nagel, algemeen manager van Zonnewende.

'Verslaafd als ze worden geboren'

"De vogels zijn niet kieskeurig, want ze maken niet eens een nestje", vervolgt Emile lachend. "Ze gaan gewoon bovenop de peuken zitten, die zijn lekker zacht, en daar leggen ze dan de eitjes op. Die vogeltjes zijn al zwaar verslaafd als ze worden geboren!"

Ook de nestkastjes die zijn neergezet en opgehangen, zijn allemaal in gebruik. "We hebben ze geplaatst om de eikenprocessierups tegen te gaan", zegt Emile. "Dat werkt dus goed, het is hier één groot vogelparadijs. De volwassen mezen vliegen momenteel af en aan om de kleintjes te voeren."

'Reeën, dassen en een vos'

Nu het zo stil is bij de Zonnewende, laten meer wilde dieren zich zien. "We zitten hier midden in de natuur, in een bosgebied van zeven hectare. Doordat het rustig is, we komen hier nog maar één keer per week een paar uurtjes, zie je opeens reeën verschijnen. Een vos is ook al gesignaleerd op het terras en er zijn zelfs dassen gezien."

De koolmezen zijn voorlopig nog niet klaar met de gezinsuitbreiding. "Straks, als alle jonkies zijn uitgevlogen, halen we de nesten leeg en dan verwachten we gewoon weer een tweede leg", aldus Emile.