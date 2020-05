Grotere terrassen in Eindhoven met hopelijk even veel plekken als normaal

Eindhovense horecaeigenaren mogen als dat kan hun terrassen vergroten, zodat ze net zoveel gasten kunnen huisvesten als voor de coronacrisis. Tafels en stoelen komen dan bijvoorbeeld op parkeerplaatsen te staan of naast de cafés en restaurants als daar ruimte is. Dat willen burgemeester en wethouders.

In het Actieplan Binnenstad worden de plannen verder uitgewerkt. De terrassen mogen op 1 juni weer open. Maar nu we anderhalve meter afstand moeten houden, is er ruimte voor veel minder stoelen terwijl de kosten voor de ondernemers net zo hoog zijn.

Het wordt echt maatwerk, stelt binnenstadswethouder Monique List. “Het is echt niet zo dat we na 1 juni een coronaterrassenfestival of één groot terrassenfeest krijgen. Maar we proberen wel om de capaciteit van de horecaondernemers te vergroten. Als hij voor de crisis plek had voor zes tafels met vier stoelen, dan proberen we te regelen dat dat straks nog zo is, met anderhalve meter afstand.”