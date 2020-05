Inwoners Hulsel ongerust na aanrandingen in omgeving: 'Ik laat de kinderen niet alleen fietsen'

De aanrandingen gebeurde in beiden gevallen in de buurt van zo'n huisje (beeld: Omroep Brabant).

Inwoners van Hulsel zijn behoorlijk geschrokken. Buiten het dorp werd een aantal dagen geleden een meisje van 13 aangerand. Eerder gebeurde dat ook al bij een meisje van 18 in Casteren, een dorp in de buurt. De dader zou met een blauwe stationwagen ook twee andere meisjes hebben achtervolgd. Dat hij nog niet gepakt is maakt mensen bang. "We laten de kinderen vanavond niet zelf naar korfbal fietsen, dan fietst er een ouder mee", zegt een bezorgde moeder.

"Het is echt verschrikkelijk", zegt Roelie Franse. Het nieuws verspreidde zich in het dorp als een lopend vuurtje. "Het bericht werd gelijk gedeeld in de groepsapp. Daarin hebben we afgesproken dat we allemaal extra opletten", zegt ze. "Je hoort ook wel van mensen dat ze hun kinderen nu toch wat meer binnen houden."

Niet alleen naar korfbal

"Ik ben toch wel heel erg geschrokken", zegt een stel met drie kinderen van wie een meisje van 12 en eentje van 10. "Je waant je relatief veilig in een dorp, iedereen kent iedereen. Maar nu blijkt dat je de kinderen toch niet zomaar even naar een vriendje een dorp verderop kan laten fietsen. En omdat het wat langer licht is mochten de kinderen zelf naar korfbal in Hooge Mierde. Maar we hebben met de ouders afgesproken dat we dat voorlopig maar even niet meer doen. Er fietst nu een ouder mee."

Een ander stel met een dochter van 6 en zoon van 8 is er ook niet gerust op. "Dit doe je niet", zegt de moeder van het gezin over de aanrandingen. "Nu met corona zijn de kinderen sowieso veel thuis en kun je ze goed in de gaten houden, maar dat doe je nu dan misschien nog wat meer. Ik denk dat iedereen wel alerter wordt nu."

Dader kan iedereen zijn

Hoewel het nieuws het gesprek van de dag is, lijkt niemand te weten wie de dader is. "Nee, een man van 1,75 meter lang, kaal en met een bierbuikje, dat kunnen er heel veel zijn. Dat kan ik zelf nog wel zijn", lacht Toon Antonis. "Maar je let wel extra op. Ik had het er net nog over met mijn vrouw of wij die auto niet ergens hebben zien staan", zegt hij.

En die opmerkzaamheid voelen de anderen ook. "Dat gebeurt automatisch denk ik. Als ik hem ergens zie bel ik de politie en blijf ik er net zolang achteraan rijden tot die er is", besluit een vader.

