Artsen volgen voetballers PSV, Willem II, RKC en NAC vanwege corona: 'Het wordt interessant'

PSV traint op afstand van elkaar. (Foto: Orange Pictures)

Er komt een groot onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van het coronavirus bij spelers van de grote Brabantse voetbalclubs. Vanuit het Bredase Amphia Ziekenhuis worden de komende maanden de voetballers van PSV, Willem II, RKC en NAC gevolgd. Initiatiefnemer is arts Peter Joosten en volgens hem werken de voetballers graag mee. ”De spelers zien er de meerwaarde wel van in.”

In feite worden de voetballers de komende maanden gemonitord door Joosten en zijn collega uit het Amphia arts-microbioloog Jan Kluytmans. De spelers hebben een vragenlijst gehad en trainen verder volgens de geldende regels. Op het moment dat zij corona(-achtige) klachten krijgen, wordt er slijm afgenomen en volgt een test.

Naast de quarantainemaatregelen die volgen, wordt dan vooral gekeken wat de stamboom is van het virus. Zo kan duidelijk worden of de mogelijke besmetting met coronavirus komt van een medespeler of van iemand uit de sociale omgeving, zoals familie.

Wetenschappelijke waarde

Volgens Joosten is dit interessant omdat het duidelijk maakt of de contactsport voetbal een makkelijke bron van besmetting is of niet. “Na een paar maanden zien we het aantal besmettingen. Dan weten we ook of het overeenkomt met de landelijke cijfers. We zien het aantal infecties en of voetbal leidt tot meer onderlinge besmettingen.”

De wetenschappelijke waarde van het onderzoek is volgens Joosten groot. “Ik denk dat we de conclusies wel kunnen doortrekken naar andere teamsporten.”

'Verantwoord risico'

Voorlopig mogen er tot 1 september geen wedstrijden zijn. Naast alle amateurteamsporters zitten bijvoorbeeld de hockeyers van Oranje Rood, de ijshockeyers van de Tilburg Trappers en de basketballers van Heroes in Den Bosch in min of meer hetzelfde schuitje als de betaald voetballers.

“Het gaat ons niet zozeer om het individu, we willen vooral weten wat er gebeurt in de groep”

Per 1 juni worden de regels iets versoepeld. Joosten ziet dat als een verantwoord risico. ”De gevolgen voor de voetballers monitoren we, dan kun je daar wetenschappelijke conclusies aan verbinden. Ik denk dat het interessant wordt.”

Samenwerking

Opmerkelijk is dat er tot nu toe in de Nederlandse sportwereld amper gevallen bekend zijn van besmettingen met coronavirus. Peter Joosten is daar niet heel verbaasd over. “Het gaat vooral om jonge mensen die er geen of milde symptomen hebben, velen merken dus niet echt of ze besmet zijn.”

Joosten is ook clubarts van NAC en in combinatie met het Amphia Ziekenhuis wilde hij wat voor de maatschappij doen. Hij deelde zijn idee met collega clubartsen en de KNVB. Al snel werkten PSV, Willem II en RKC mee en dus ruim 150 voetballers. “Dat geeft meer power aan het onderzoek.”

'Willen weten wat in de groep gebeurt'

De voetballers worden gevolgd op basis van anonimiteit en de gegevens worden gebruikt voor een wetenschappelijke publicatie. “Het gaat ons niet zozeer om het individu, we willen vooral weten wat er gebeurt in de groep”, stelt Joosten.

Uiteindelijk vertelt het onderzoek straks twee dingen. Het aantal besmettingen en of voetballers het van elkaar krijgen of van hun omgeving. En met die wetenschap kunnen, volgens de artsen, steeds betere beslissingen worden genomen over het verder versoepelen van de corona maatregelen in de sport en in de hele maatschappij.