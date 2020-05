Studenten Tilburgs universiteit sturen na oefenexamen brandbrief over webcamexamens

Archieffoto: Gijs Franken Fotografie

Tilburg University moet een alternatief zoeken voor het gebruik van het softwareprogramma Proctorio waarmee studenten thuis examens kunnen worden afgenomen. Dat schrijven studenten van Tilburg University aan het universiteitsbestuur. De studenten willen een alternatief voor het programma, en daarnaast moet ook de communicatie over het softwareprogramma verbeterd worden, zo vinden ze.

De brief is opgesteld namens alle eerstejaars studenten psychologie.

De klachten over het ict-programma zijn niet nieuw. Eerder startten studenten van de universiteit al een petitie die ruim vijfduizend keer werd getekend door studenten van verschillende studies. Nu de universiteit gesloten is vanwege het coronavirus, moeten examens vanaf huis gemaakt worden. Met de software wordt gemonitord of de studenten niet spieken. De studenten worden daarvoor gefilmd terwijl ze hun examen maken. Maar de studenten vinden dat dat hun privacy aantast.

Woensdag konden de psychologiestudenten een proefexamen maken, vertelt psychologiestudente Paula Romaniszyn. “Na de kritiek zijn bijna alle opleidingen en faculteiten afgestapt van het gebruik van Proctorio en is er een alternatief gezocht. Alleen bij psychologie gaat dat niet omdat de groepen van de eerstejaars en tweedejaars te groot zouden zijn voor een alternatief, is ons verteld. We hebben alleen al 600 eerstejaarsstudenten.”

Oogbewegingen

De studenten was volgens Romaniszyn beloofd dat alles goed geregeld was. Ook zouden geen oogbewegingen opgenomen en opgeslagen worden, stelt ze.

“Maar vandaag bleek dat we bij het oefenexamen wel degelijk toestemming moesten geven voor het tracken en opslaan van datagegevens zoals de oogbewegingen. We hebben contact opgenomen met de helpdesk van Proctorio. Die stellen dat het standaard is, ook als de universiteit de data niet gebruikt. Ook waren er veel technische problemen, bijvoorbeeld van studenten die te weinig geheugen op hun computer hadden. Worden die examens wel goed opgeslagen zodat je geen punten mist. Dat vragen wij ons af.”

De studenten probeerden het probleem na het oefenexamen te bespreken met de universiteit, maar daar was niemand bereikbaar die een helder antwoord gaf, volgens Romaniszyn.

Van kastje naar de muur

“We werden van het kastje naar de muur gestuurd. Aan het einde van de middag is de universiteit gesloten tot maandag. Maar maandag hebben we onze examens al. De communicatie is bagger. Ik heb het idee dat we bewust pas zo laat informatie hebben gekregen, zodat we het niet konden bekritiseren.”

Brief

De brief aan het universiteitsbestuur is ingezien door Omroep Brabant. De studenten hebben de brief gericht aan het 'Weledelzeergeleerd bestuur'. “De opt-out regeling die u ons heeft geboden, het uitstellen van onze tentamenkans tot de eerstvolgende mogelijkheid, geeft geen zekerheid dat bij deze kans niet alsnog gewerkt zal worden met Proctorio en resulteert daarnaast in een zeer hoog risico op studievertraging,” staat in de brief.

“Verder is ons onduidelijk bij wie wij met vragen betreffende het gebruik van Proctorio terecht kunnen. Onze docenten, de Student Desk en de IT-Supportafdeling van Tilburg University zijn onvoldoende op de hoogte of kunnen niet meer antwoorden dan: “Daar gaan wij helaas niet over.’’

Een woordvoerder van de universiteit stelt dat ze niet op vragen van Omroep Brabant kan reageren omdat de universiteit dicht is. Ze verwijst naar de informatie op de website over Proctorio.

In april stelde interim-rector Klaas Sijtsma al dat studenten zich niet druk hoeven te maken over privacyschending.



