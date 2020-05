Uitslaande brand in schuur Uden, vrees voor woning

Een grote uitslaande brand in een schuur in Uden woensdagavond. De brandweer zette alles op alles om een naastgelegen woning van de vlammen te redden.

Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De schuur en vier motoren die binnen stonden zijn volgens een getuige helemaal verloren gegaan. De inzet van de brandweer was met name om een naastgelegen huis te redden, dat is gelukt. De bewoners van het huis waren thuis op het moment dat de brand uitbrak, zij zijn ongedeerd gebleven.