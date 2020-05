Vrouw gewond bij steekpartij Valkenswaard, verdachte aangehouden

Politie en een ambulance werden opgeroepen na de steekpartij in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij in Valkenswaard in de nacht van woensdag op donderdag. Er is een verdachte opgepakt.

Janneke Bosch Geschreven door

De steekpartij gebeurde in een woning in de Vogelkersstraat, rond tien over half drie 's nachts. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.

Verdachte aangehouden

Er is een verdachte aangehouden, die is meegenomen naar het politiebureau.

Het slachtoffer wordt door ambulancepersoneel onderzocht.

Wachten op privacy instellingen...