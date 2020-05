Renske schrijft hoopvol kinderboekje over coronacrisis: 'Ooit gaat alles weer normaal worden'

Renske met haar zoons Quinten (links) en Sebastiaan.

Een kinderboek met versjes over deze nare coronatijd. Waarin veel dingen die tot nu toe altijd zo gewoon waren ineens niet meer kunnen of mogen. Renske de Kleijn uit Den Bosch schreef het, om kinderen te helpen positief vooruit te kijken. "Want ooit gaan we weer gewoon naar school, naar de sportles en dan mogen we weer knuffelen."

Renske (33) kwam op het idee om dit boek - met de titel 'Als het virus straks voorbij is' - te schrijven nadat het coronavirus werd vastgesteld bij haar vader. "Hij is nu een week of drie uit het ziekenhuis. Twee weken heeft hij daar gelegen, waarvan vijf dagen op de intensive care. Hij kwam net niet op het punt dat ze hem in coma moesten brengen om hem te beademen. Hij is dus gelukkig al die tijd bij kennis geweest, maar het was echt heel akelig."

'Alles stond op zijn kop'

"Toen mijn vader in het ziekenhuis lag, stond alles bij ons thuis op zijn kop", vertelt ze. "We werden er nog meer van doordrongen hoe belangrijk het is om in deze tijd helemaal niks te ondernemen. Geen familie te zien en dat soort dingen. Toen mijn vader weer thuiskwam en het weer een beetje beter met hem ging, kwamen we met zijn allen weer in een wat positievere flow. Dan denk je weer aan wat je straks allemaal wil doen eigenlijk, als het virus voorbij is."

Daarover sprak ze ook regelmatig met haar kinderen Quinten (4) en Sebastiaan (2). "Dan vroegen ze bijvoorbeeld: kunnen we al naar de Efteling? Is het virus al voorbij? Of: ik heb mijn logeerkoffer ingepakt, mag ik gaan logeren bij opa en oma? Dan moesten mijn man en ik vertellen dat dit nog niet kan omdat het virus nog niet voorbij is." Vervolgens kwam ze op het idee om daar een leuk boekje van maken voor hen. "Als herinnering aan deze gekke tijd. Want zij weten dit straks waarschijnlijk niet meer. Daar zijn ze namelijk nog net wat te jong voor."

Rijmpjes

Omdat ze zelf dol is op kinderboeken met rijmpjes, koos ze voor die vorm. "Toen ik begon met schrijven, dacht ik: dit is superleuk! Ik liet het ook mijn vriendinnen lezen, die hebben kinderen in dezelfde leeftijd. Ik vroeg me af of dit boekje ook leuk zou zijn voor een grotere groep mensen. Want dit onderwerp raakt zovelen. Zo groeide het steeds een beetje groter. Op een gegeven moment zeiden mijn vriendinnen me: kom, we gaan er gewoon voor. We gaan dit boek maken en we zien het wel waar het schip strandt."

Na weken werk is het boekje vanaf deze week daadwerkelijk te koop. "Woensdagavond heb ik de eerste doos met boekjes opengemaakt", vertelt ze vol trots. "Donderdagmiddag breng ik een stapeltje naar de boekhandel in Oss en in het weekend naar Herpen - waar ik opgegroeid ben - en Den Bosch. En dan beginnen we met het rondbrengen en versturen van de bestellingen."

'Perspectief bieden'

Iedere bladzijde in het boek behandelt een specifiek thema. Bijvoorbeeld 'logeren bij oma en opa' of 'pretpark'. "Aan de linkerkant staan de rijmpjes en op de rechterpagina een kleurplaatje, getekend door een van mijn vriendinnen. Om die kleurplaat heen hebben we een kader aangebracht met het idee dat je daar later een foto overheen kan plakken als je die activiteit binnenkort weer hebt hebt gedaan. Zo kun je het personaliseren en er later op terugblikken."

Met dit boekje wil Renske kinderen vooruit laten kijken. "Perspectief bieden", knikt de Bossche auteur. "Dit boek biedt een positieve en optimistische vooruitblik. We gaan ooit weer gewoon naar school, naar de sportles en dan mogen we weer knuffelen. Het gaat ooit wel weer normaal worden."

Niet verwacht

In eerste instantie zijn er driehonderd boekjes gedrukt. "Dat leek me aan de ruime kant. Maar ze zijn bijna allemaal al verkocht, dus we gaan bijdrukken. Dat het zo goed ontvangen zou worden, hadden we niet verwacht. Maar verschillende mensen bestellen meerdere boekjes. Voor ieder van hun kinderen een, zodat ze allemaal een eigen boekje hebben waarin ze kunnen kleuren en waar ze foto's in kunnen plakken. Dan hebben ze allemaal een tastbare herinnering aan deze tijd."

Het boekje kost in de voorverkoop 7,95 euro. "Het is niet onze bedoeling om hier een grote klapper mee te maken", legt Renske uit. "Het geld dat we hieraan overhouden, gaat allemaal naar het corona-onderzoek in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht."

