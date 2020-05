FDF-voorman: 'Stap niet uit het Landbouw Collectief'

De boerenactieclub Farmers Defence Force (FDF) wil met andere organisaties een front blijven vormen tegenover het Landbouwministerie. Het Landbouw Collectief moet daarom overeind worden gehouden.

"Boeren voor boeren. Als we als organisaties weer individueel naar Den Haag gaan voor dezelfde zaken, worden we uitgespeeld. Zoals tot vorig jaar november. Daarna had LNV nog maar één gesprekspartner: het Landbouw Collectief", zegt voorzitter Mark van den Oever op de website van zijn club.