Redelijk druk aan de waterkant, maar mensen hielden rekening met elkaar

De Zuiderplas in Den Bosch Brabanders genieten van het warme weer op Hemelvaartsdag

Op deze mooie Hemelvaartsdag trokken veel mensen naar het water voor verkoeling. Op veel plekken was het redelijk druk, maar de bezoekers hielden zich vrijwel allemaal aan de anderhalve meter afstand. Aan de Zuiderplas in Den Bosch was het goed te doen. "Ik ga niet de hele dag in mijn flatje blijven", lacht een bezoeker.

Youssef Zerrouk Geschreven door

Met de eerste officiële Nederlandse zomerdag van 2020, in De Bilt werd het 25 graden, voelde het als een vakantie. Voor veel mensen de uitgelezen kans om naar het water te trekken. Er waren verspreid over de hele dag veel mensen bij verschillende wateren. Vooral in de ochtend en begin van de middag was het niet te druk. Later op de dag begon het op sommige plekken wel vol te stromen.

Daarom werden de wegen naar de Galderse Meren gesloten om erge drukte daar te voorkomen. Rond het middaguur was het maximumaantal bezoekers bereikt. Als alternatief konden mensen naar de Asterdplas, maar die ging rond halfdrie ook op slot.

Rekening met elkaar

Aan de Zuiderplas In Den Bosch hielden mensen zichtbaar rekening met elkaar. "Ik let er heel erg op", zegt een vrouw. "Ik wil gewoon niet dat mensen te dichtbij komen." Verderop zit een man te kijken naar zijn kinderen in het water. "Ze doen aan wedstrijdzwemmen en hier kunnen ze een beetje trainen. We kunnen niet naar een zwembad. Dan maar hier."

Er zijn meer gezinnen die op de handdoeken zitten te zonnen. "De tuin is ook maar de tuin", lacht een vrouw. "Maar ik ga wel zo terug, want we krijgen eters in de tuin. Op afstand."