Guus Meeuwis is 'heel trots' op zijn nummer 1 in de Brabantse Top 100

Foto: Omroep Brabant

"'Brabant' maakt me nog steeds heel trots." Dat zegt Guus Meeuwis als hij hoort dat zijn lied de absolute nummer 1 in de Brabantse Top 100 is geworden. "Het is fijn dat de mensen voor wie het bedoeld is het zo ontzettend waarderen. Dat is fijn om te horen", aldus Guus op de radio vlak voordat het nummer werd uitgezonden.

Het lied 'Brabant' stond op meer dan de helft van alle stemlijstjes die zijn ingediend voor de Brabantse Top 100. Het gat met de nummer twee, 'Echte vrienden' van BZB, was dan ook groot.

Guus stond uiteindelijk negen keer in de lijst die door het publiek was samengesteld. De hele dag kwamen de mooiste liedjes uit eigen provincie langs. Dat begon kort na acht uur in de ochtend met 'Parijs' van Kenny B en eindigde tegen zes uur met 'Brabant' van Guus Meeuwis.

Traditie is geboren

Het was de eerste keer dat de Brabantse Top 100 werd uitgezonden. "We hebben zoveel positieve reacties gekregen. Dat smaakt naar meer! ik durf het wel aan om te zeggen dat een traditie is geboren. Volgend jaar weer", aldus Maarten Kortlever, één van de presentatoren van de Brabantse hitlijst.

De top tien is de hele dag geheim gebleven. Hieronder kun je hem nog rustig nalezen. De volledige lijst van de Brabantse Top 100 kun je vinden op onze website.

De Brabantse top tien:

1. Guus Meeuwis - Brabant

2. BZB - Echte vrienden

3. Gerard van Maasakkers & vrienden - Hee gaode mee

4. Snollebollekes - Links, rechts

5. Gerard van Maasakkers - Hier heur ik thuis

6. Wim Sonneveld - Het dorp

7. René Schuurmans - Bij ons in Brabant

8. BZB - Koning Pinteman

9. John de Bever - Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht

10. WC Experience - Bakkes oep ne kaai (Solex)