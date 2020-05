Man zwaait met samoeraizwaard in speeltuin in Kaatsheuvel

Een man zwaaide donderdagavond met een samoeraizwaard in een speeltuin aan de Merwede in Kaatsheuvel. Mensen die hem zagen, belden geschrokken de politie.

Houten zwaarden

De man was gewoon aan het oefenen. "Hij had bewust houten zwaarden gepakt, om niemand bang te maken", laat een agent weten. Toen de agenten de man aanspraken, begreep hij wel dat mensen hiervan schrokken. Hij beloofde dit niet meer buiten te doen. "Zeker niet in een speeltuin."