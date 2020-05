Maczek Memorial Breda gaat op 3 juni alsnog open, met het uniform van de generaal als topstuk

Wachten op privacy instellingen... Het Pools Militair Ereveld met het Maczek Memorial op de achtergrond. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige 1/2 Maczek Memorial Breda gaat alsnog open

Het Maczek Memorial Breda opent op woensdag 3 juni alsnog de deuren. Eigenlijk zouden burgemeester Depla en de Commissaris van de Koning Van de Donk dit al op 31 maart doen, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Maar mede-oprichter Frans Ruczynski ziet ook voordelen: "Och, die acht weken hebben we goed kunnen gebruiken om extra verbeteringen te doen."

Aan de achterkant van het Pools Militair Ereveld aan de Ettensebaan in Breda staat het gebouw er nu nog verlaten bij.

Bijzondere band

Het memorial is een langgekoesterde wens van veel inwoners. Want Breda heeft een bijzondere band met haar Poolse bevrijders. De troepen van Generaal Maczek verdreven op 29 oktober 1944 de Duitse bezetter uit de stad. Veel Poolse bevrijders keerden er na de oorlog terug omdat ze niet welkom waren in hun vaderland, dat inmiddels was bezet door Rusland.

De inrichting van het gebouw is eigenlijk een soort kruising van gedenkplaats, museum en informatiecentrum. Voor Ruczynski is het topstuk toch echt het uniform van generaal Stanislaw Maczek, geschonken door zijn kinderen. "Dit is echt een unicum. Het enige in de wereld."

In deze video legt Frans Ruczynski uit waarom de generaal zo bijzonder voor Breda was.

Elke dag bezoekers

Op het ereveld liggen 161 Poolse militairen begraven, onder wie de generaal zelf. Het is zeker geen vergeten plek. "Elke dag als ik hier ben, zijn er bezoekers op het kerkhof. Dus het heeft een enorme aantrekkingskracht. Het is tenslotte ook het grootste Poolse ereveld in Nederland, van de 49 in totaal", licht Ruczynski toe.

Hoewel de deuren dus op 3 juni open gaan, is er ook nog een officieel moment gepland op 23 oktober. Dan is het bijna 76 jaar geleden dat de Baroniestad door de Polen werd bevrijd. Bezoekers van het memorial moeten wel vooraf reserveren via de website, want er mogen maar 10 mensen tegelijk binnen.

Laatste veteranen

Op 10 mei overleed één van de laatste bevrijders van Breda: Roman Figiel. Zijn leven tekent de band tussen de Polen en de stad, waar de nazaten de drijvende kracht zijn achter de komst van het Maczek Memorial Breda.