Anne en Jet (13) laten zich aan gekleurde linten uit bomen vallen en trekken veel bekijks

Anne traint aerial silk in een boom vlakbij huis. Anne en Jet trainen in een boom in Eindhoven.

Anne en Jet trekken veel bekijks in de Roelantlaan in Eindhoven. De twee meisjes van 13 oefenen er een circusact. Ze hangen linten in een boom van zo’n vijftien meter hoog en halen dan allerlei capriolen uit. Soms leidt het zelfs tot files want het is een opvallend schouwspel.

Bekijk in de video de acrobatische toeren van Anne en Jet die veel bekijks trekken:

“Mensen steken hun hand uit het autoraam en zwaaien. Ze toeteren. Ze vinden het leuk om te kijken”, vertelt Anne. De twee trainen in een boom tegenover haar huis in Eindhoven. Ze doen aan aerial silk en dat wordt ook vaak in het circus gedaan.

“We zijn hier vorig jaar mee begonnen. Je wikkelt jezelf in de linten en dan neem je een pose aan. Of je laat je op een bepaalde manier vallen. Ik vind het heel leuk om te vallen en te weten dat je dan vast blijft zitten. Het is een bijzonder gevoel als je naar voren valt omdat het elke keer anders is.”

Circus Renz

Normaal gesproken trainen ze op hun school, het Novalis College in Eindhoven. De gymleraar leerde hen de basis. “We hebben daarna het meeste van YouTube gehaald. We kunnen nu niet sporten op school en daarom heeft onze gymdocent deze linten meegegeven zodat we thuis konden trainen.”

De gedreven meiden traden al een keer op in de tent van Circus Renz International. ”We hebben al een paar optredens gehad. Ook in de aula en gymzaal van onze school. Ik zou wel in het circus willen werken, maar er zijn maar weinig circussen die kinderen erin hebben.”

Edwin, de vader van Anne, houdt een oogje in het zeil als ze buiten voor het huis trainen. Voor de zekerheid liggen er luchtkussens onder de boom. Maar Anne is niet bang om te vallen. “Dat is nog nooit gebeurd. Ik kom wel eens vast te zitten en dat is veel gevaarlijker.”