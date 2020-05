Wachten op privacy instellingen... Jos van Stratum is de eerste handelaar in Nederland van tweedehands waterstofauto's. Volgende Vorige 1/2 Jos is de eerste handelaar in tweedehands waterstofauto's: 'Voor de gewone man nog te duur'

Het is een gedurfd plan van ondernemer Jos van Stratum uit Eindhoven. Hij is de eerste Nederlander die handelt in gebruikte waterstofauto’s. “Ik ben echt wel een vreemde eend in de bijt,” zegt van Stratum, "maar ik geloof er helemaal in dat waterstof het uiteindelijk gaat worden.”

Jos is een pionier als het om waterstofauto’s gaat. Hij was al de eerste Nederlander die in een Toyota Mirai rondreed en hij had een waterstoftankstation in Arnhem. “Het begon dus met één auto kopen”, vertelt Jos. “Dat werd een tweede en toen ontdekte ik dat er buiten Nederland nog meer te koop stonden.”

Nu heeft hij in Eindhoven een showroom waar nu zo’n 25 gebruikte waterstofauto’s staan. Een goedkoop tweedehandsje is het niet. Een nieuwe Toyota Mirai is ongeveer 80.000 euro. Een occasion kost rond de 40.000 euro. Voor de gewone man is dit nog te duur. “Maar uiteindelijk zal de prijs gaan dalen van dit soort auto’s”, aldus Jos.

Sprong in het diepe

“Het loopt niet plat, maar ook niet storm”, zegt Jos. Hij heeft er nu acht verkocht. Een paar aan bedrijven, maar ook twee aan particulieren. “Dat zijn vooral mensen met een groene achtergrond. Die zijn bezig met klimaat en milieu en willen zo een steentje bijdragen”, zegt Jos.

Toch is het een spannende stap voor Jos om nu tweedehands waterstofauto’s te gaan verkopen. Er is nog niemand in Nederland die dit doet. “Dit is echt een sprong in het diepe, echt pionieren. Maar ik geloof er helemaal in dat waterstof het uiteindelijk gaat worden.”

Tanken met een waterstofauto kan nu nog een uitdaging zijn. In heel Nederland zijn op dit moment vijf waterstoftankstations. “Ook dat gaat veranderen”, zegt Jos. “Er zijn plannen voor zes nieuwe tankstations alleen al in Brabant.”