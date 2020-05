Vlammen in Deurnese Peel laaien weer op, brandweer rukt groot uit

Veel rook bij de brand in de Deurnese Peel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties)

De natuurbrand in de Deurnese Peel is vrijdagmiddag weer opgelaaid. Een gebied van honderd bij honderd meter staat in brand. De brandweer is met vier blusvoertuigen uitgerukt om de brand onder controle te krijgen.

Rebecca Seunis Geschreven door

Er komt veel rook vrij door de brand. "Heb je last van de rook? Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Als de rook later is weggetrokken, is het advies om de ramen juist open te zetten en de woning te ventileren", zegt de brandweer.

De brand werd vrijdag ontdekt door Staatsbosbeheer. Die houden het gebied goed in de gaten, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Bij een kleine oplaaiing, kunnen zij het vaak zelf onder controle krijgen, maar vrijdagmiddag was de brandweer nodig. "We zijn dus bezig om de opkomende vlammen de kop in te drukken", zegt de woordvoerder. Omdat het gebied slecht bereikbaar is, zijn ze met vier blusvoertuigen bezig.

Maand

De brand in het natuurgebied woedt inmiddels meer dan een maand. De brand is de grootste Nederlandse natuurbrand ooit. 800 hectare gingen al in vlammen op, dat is een gebied van acht vierkante kilometer.

