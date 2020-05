Ze worden gemist: het hele dorp loopt uit voor supervrijwilliger Pierre die overleed aan corona

Supervrijwilliger Pierre van Antwerpen wordt gemist in Berkel-Enschot. (foto: privéfoto)

Pierre van Antwerpen was iemand die geen 'nee' kon zeggen. Zijn dochter Karin mopperde er wel eens over. Waren ze weer vergeten 'm netjes van tevoren te vragen. En dan sprong ie toch weer in de auto met z'n geluidsinstallatie. Op naar de intocht van carnaval, Sinterklaas of de avondvierdaagse: het maakte niet uit. Pierre stond voor iedereen klaar.

Bekijk hier het portret van Pierre van Antwerpen:

Dat het ook echt indruk heeft gemaakt, wat Pierre allemaal heeft betekend voor Berkel-Enschot, merkte de familie bij zijn uitgeleide door de straat. Omdat er door de coronacrisis maar dertig mensen bij de uitvaart mochten zijn, maakte de rouwstoet een rit door de Kerkstraat. De straat waar Pierre zijn leven lang gewoond heeft.

Bij zijn huis hield de stoet even stil. "Het huis waar mijn ouders samen heel gelukkig waren", vertelt Karin. "De wagen zou om twee uur 's middags even langskomen. En om half twee zagen we dat er mensen in carnavalskleding aan kwamen lopen. Met vlaggen. En iedereen had een witte roos bij zich. Toen de rouwwagen door de straat kwam, begonnen de mensen te klappen en dat applaus klonk steeds harder. Het was immens."

De uitgeleide was voor Karin en de familie een grote troost. "Dat is het positieve. Iets heel moois in deze bizarre tijd, waarin ik mijn vader verloor."

Michel Mustert, van de Sint-Jobviering in Berkel-Enschot, ziet nog zo voor zich hoe Pierre op de ochtend van het pleinfeest vanuit de hoek tegenover de kerk aan kwam rijden: "Met zijn eigen auto, met al zijn materiaal op een aanhanger. Hij draait zijn auto, zet hem evenwijdig aan de weg neer en begint zijn spullen uit te pakken en aan te sluiten. Uit de pastorie haalt hij z'n eerste stroom. Het eerste verdeelkastje gaat naar achteren en dan kunnen we vanaf negen uur koffie zetten", lacht Michel.

Met een brede lach denkt hij terug aan Pierre: "Bijna vanzelfsprekend was het, dat hij er was. Even bellen voor bevestiging, dat moet je niet vergeten. 'Natuurlijk, menneke, we zijn er', zei hij dan."

Eén van de laatste foto's van Pierre van Antwerpen met zijn vrouw Tineke (privéfoto)

Afgelopen jaar bestond het carnaval in Berkel-Enschot 44 jaar. Voorzitter Martijn Barendse van de carnavalsstichting: "Pierre was alle 44 jaren actief. Als vrijwilliger in de carnavalsstichting, maar vooral ook als muzikant in de hofkapel."

Tineke, de vrouw van Pierre, ziet met ontroering hoe veel leden van de carnavalsstichting de moeite hebben genomen haar Pierre te herdenken. "Ik vind het heel, heel fijn", zegt ze. Dan stokt haar antwoord, ze schiet vol.

Dochter Karin staat haar bij: "Het is enorm fijn om te zien hoe papa gewaardeerd werd in het dorp. Natuurlijk wisten we dat hij enorm veel deed. En het is confronterend, dat hij er niet meer is. Maar dat hij nu ook de waardering krijgt die hij zo verdiende, doet ons enorm veel."

Vanaf 25 mei zendt Omroep Brabant vijf dagen lang de serie 'Ze Worden Gemist' uit. Een reeks portretten van mensen die een bijzondere rol vervulden in hun gemeenschap, maar overleden aan het coronavirus.