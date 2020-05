Campings ondanks coronaregels goed gevuld met Hemelvaart: 'Op afstand is het ook leuk'

Wachten op privacy instellingen... Hester Dadema, Sander Verhoeven en de kinderen genieten van vakantie. Volgende Vorige 1/2 Kamperen op anderhalve meter in Oisterwijk en Goirle

Op de grote grasvelden van vakantiepark Klein Oisterwijk staan een aantal caravans, sommige kampeerders hebben ernaast een buitendouche opgezet. ’s Avonds barbecueën de campinggasten met elkaar op afstand en vissen is nu de nieuwste hobby van velen. Het is even aanpassen, maar ondanks alle coronamaatregelen zit het vakantiegevoel er dit weekend goed in.

Hemelvaart is normaal gesproken hét weekend om er even tussenuit te gaan. Campings zitten dan zo goed als vol, maar vanwege de vele coronamaatregelen is dat dit jaar niet het geval.

“We zitten nu op ongeveer tachtig procent van het aantal mensen dat we hier normaal hebben met Hemelvaart. Dat zijn vooral mensen die een week van tevoren hebben geboekt. Want daarvoor hadden we ontzettend veel annuleringen”, vertelt campingeigenaar Ernst Jonkers van vakantiepark Klein Oisterwijk.

Campings kregen eind april te horen dat ze weer gasten mogen ontvangen, maar alleen als ieder gezin eigen sanitaire voorzieningen heeft. Klein Oisterwijk ontvangt daarom bijna alleen maar gasten uit Brabant. “Die gaan ’s avonds naar huis om te kunnen douchen. Iedereen wordt er heel creatief van. Je kunt hier ook privé-sanitair huren, maar we hebben meer kampeerplekken dan douches”, zegt Jonkers.

Hennie en Kees Muijs zitten voor hun camper een tijdschrift te lezen terwijl ze genieten van het warme weer. Ze komen zelf niet uit de buurt, maar een paar dagen niet douchen vinden ze geen groot probleem. “Het is wel even wennen, maar je past je makkelijker aan dan je denkt. Vroeger hadden ze ook geen douche”, lacht Hennie.

Ook op camping Breehees in Goirle zijn ze ontzettend blij dat gasten weer welkom zijn. “Het is goed druk. Alle plekken waar we eigen sanitair aan kunnen bieden, zitten vol”, vertelt campingeigenares Carolien Schellekens.

Om ervoor te zorgen dat iedereen eigen sanitair heeft, zijn er mobiele douches en wc’s gehuurd. Zelfs een mobiel bad is aanwezig. Op het terrein zijn medewerkers zelfs extra sanitair aan het bouwen. Alles om weer veel gasten te kunnen ontvangen. “Het is zo fijn dat er hier weer wat leven is”, vertelt Carolien.

Voor een van de vakantiehuisjes van Breehees zitten Hester Dadema en Sander Verhoeven met vier kinderen. “We hebben last minute geboekt. We zouden eigenlijk naar ons huisje in Frankrijk gaan, maar dat kan nu natuurlijk niet. Thuis werden we helemaal gek, dus zo kwamen we hier uit”, vertelt Hester.

De kinderen merken niet veel van alle maatregelen: die spelen de hele dag met elkaar en gaan op paardrijles. Ook Hester en Sander vinden het alsnog een heerlijke vakantie. “We hebben gisteren gezellig met de buren gekletst. Op afstand is het ook gewoon leuk.”