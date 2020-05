Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekprodukt. Zaterdag 23 mei hoorde je Maarten Saakes van Restaurant Hup in Mierlo. Hij maakte een zomerse salade met Heezer geitenkaas.

Frisse salade met gekaramelliseerde rabarber en een Heezer geitenkaasje

Voor vier personen heb je nodig:

Zo'n 250 gram gemengde sla

Vier plakken Heezer geitenkaas van 80 gr.

Twee stengels rabarber

Honderd gram gekookte rode biet

Een Jonagold appel

Dertig gram honing

Hoe maak je deze salade:

Zorg dat de geitenkaas op kamertemperatuur is.

Schil de rabarber. Snijd de stengels in gelijke stukken.

Schil de gekookte biet en snijd die in kleine blokjes.

Doe hetzelfde met de appel. Je kunt er ook voor kiezen de appel niet te schillen.

Leg op vier borden de sla. Vervolgens de biet en de appel.

Leg de geitenkaas in het midden.

Doe de honing in een bakpan. De honing is gaar als die bijna niet meer bruist. Zet dan het vuur wat lager en doe de rabarber erbij.

Bak tot de rabarber gaar is en de honing is opgelost.

Dresseer de rabarber op de geitenkaas.

Zo heb je een heerlijke salade.

Smakelijk!