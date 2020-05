Archieffoto: Rob van den Broek

Een man uit Rijswijk is vrijdagavond aangehouden nadat hij zijn buurvrouw op de Dorpsstraat in Rijswijk bedreigde met een riek. Volgens de politie is het slachtoffer 'misschien ook gestoken'.

Waarover de twee ruzie hadden, is niet bekendgemaakt.

Langer lopend conflict

Toen de opgeroepen agenten aankwamen in de Dorpsstraat in Rijswijk was alles weer rustig.

Volgens de politie is er sprake van een langer lopend conflict.