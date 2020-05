Politie schiet verwarde man neer in Halsteren, slachtoffer (27) overleden

Wachten op privacy instellingen... In de buurt van dit huis in Halsteren overleed de verwarde man (foto: Linda Koppejan). Agenten in het Klaverblad in Halsteren (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/3 Verwarde man mogelijk doodgeschoten door de politie

Een verwarde man is zaterdagmorgen in Halsteren overleden nadat de politie bij een incident aan het Klaverblad een schot had gelost. Mogelijk is hij om het leven gekomen door een politiekogel. Het slachtoffer is 27. Volgens mensen uit de buurt gaat het om een arbeidsmigrant, die tijdelijk aan het Klaverblad woonde. De rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd.

Bij de politie was rond halfnegen gemeld dat in de buurt van een huis aan het Klaverblad een verwarde man zich ernstig aan het verwonden was met een mes. Agenten spraken hem aan, maar daarop reageerde hij niet, aldus de politie. Vervolgens is geprobeerd hem onder controle te brengen met pepperspray. Toen ook dat niet lukte, loste de politie een schot.

Onderzoeken in gang gezet

Behalve hulpinstanties is ook burgemeester Frank Petter van de gemeente Bergen op Zoom, waar Halsteren onder valt, op de hoogte gebracht. De rijksrecherche is ingeschakeld, zoals dat altijd gebeurt wanneer een agent zijn wapen heeft gebruikt en er iemand gewond is geraakt. De rijksrecherche valt onder het Openbaar Ministerie. Ze zal onder anderen de agent horen die in Halsteren heeft geschoten. Ook is ter plaatse onderzoek gedaan. Een Forensisch Opsporingsteam van een ander politiekorps onderzoekt waaraan het slachtoffer is overleden.