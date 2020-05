Tien puppy's gestolen en moeder 'erg naar' gedood in Beers

In Beers, gemeente Cuijk, is een hond om het leven gebracht en zijn tien pups gestolen. De politie heeft dit bekend gemaakt.

De dieren zaten in een schuur aan het Kerkeveld. De drie tot vier weken oude hondjes zijn afgelopen nacht uit hun hok weggehaald. Toen is ook de moeder van vijf van die pups, zo meldt de politie, ‘onnodig en op een erg nare manier’ gedood. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die weten waar de hondjes zijn om bijvoorbeeld verkocht te kunnen worden.