Dood neergeschoten man (27) Halsteren niet veroorzaakt door politiekogel

In de buurt van dit huis in Halsteren overleed de verwarde man (foto: Linda Koppejan). Verwarde man mogelijk doodgeschoten door de politie

De 27-jarige man die zaterdagmorgen overleed in een woning in Halsteren is niet om het leven gekomen door een politiekogel. Dat blijkt onder meer uit de schouw die zaterdagmiddag is verricht.

De man werd ter afwending van levensgevaar door één politiekogel in zijn onderbeen geraakt, meldt het OM. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche, is nog in volle gang, maar zal naar verwachting binnen afzienbare tijd worden afgerond.

Verwarde man met mes

Bij de politie was rond halfnegen gemeld dat in de buurt van een huis aan het Klaverblad een verwarde man zich ernstig aan het verwonden was met een mes. Agenten spraken hem aan, maar daarop reageerde hij niet, aldus de politie.

Politie bij het huis in Halsteren waar een verwarde man overleed (foto: Linda Koppejan).

Vervolgens is geprobeerd hem onder controle te brengen met pepperspray. Toen ook dat niet lukte, is door de politie geschoten. Het gaat om een arbeidsmigrant, die tijdelijk met een aantal collega's aan het Klaverblad woonde.

Rijksrecherche ingezet

De Rijksrecherche is ingeschakeld, zoals dat altijd gebeurt wanneer een agent zijn wapen heeft gebruikt en er iemand gewond is geraakt. Zo wordt de agent gehoord die in Halsteren heeft geschoten. Ook is ter plaatse onderzoek gedaan.