Quadrijder zwaargewond na ongeluk in Heeze, traumaheli opgeroepen vanwege ernst situatie

Het quadongeluk gebeurde in het bos tussen de Somerenseweg en de Sterkselseweg in Heeze. (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Quadrijder zwaargewond na botsing tegen boom

Een quadrijder is zwaargewond geraakt bij een ongeluk dat zondagochtend plaatsvond in het bos tussen de Somerenseweg en de Sterkselseweg in Heeze.

De man zou op het smalle bospad een boom geraakt hebben en vervolgens uit de quad geslingerd zijn.

Grote moeite de plaats van het ongeluk te vinden

Voorbijgangers ontdekten de man rond negen uur en schakelden de hulpdiensten in. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumaheli opgeroepen. Die landde op een open plek in de buurt van het bos.

De hulpdiensten hadden volgens getuigen grote moeite de plaats van het ongeluk te vinden. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.