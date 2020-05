Dringende oproep van GGD-directeur: 'Doe een coronatest bij klachten, neem je verantwoordelijkheid'

Ellis Jeurissen roept iedereen op zich te laten testen.

Als het aan GGD-directeur Ellis Jeurissen ligt, laat iedereen die ook maar een beetje snottert zich vanaf 1 juni testen op corona. Ze hoopt dat 'testangst' mensen daar niet van weerhoudt. Een positieve test betekent immers een quarantaine van veertien dagen, voor de patiënt én zijn of haar hele gezin. "Maar je wilt toch niet op je geweten hebben dat een ander ook ziek wordt?'"

Jeurissen is directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Brabant-Zuidoost. Sinds de eerste keer dat corona werd vastgesteld bij een Nederlander, een man uit Loon op Zand, is het voor haar en haar collega's enkel nog corona dat de klok slaat. In het televisieprogramma KRAAK! van Omroep Brabant vertelde ze zondagmiddag: "Ik weet nog dat ik dacht: daar gaan mijn vrije dagen en die van al mijn mensen. En dat kwam uit."

De vijfhonderd medewerkers van 'haar' GGD werden vrijgemaakt om enkel en alleen met het bestrijden van de coronacrisis bezig te zijn. En drie maanden later is dat nog steeds de realiteit. Sterker nog, op dit moment wordt flink opgeschaald om straks massaal mensen te kunnen testen op het coronavirus. Want vanaf 1 juni kan iedereen die coronaklachten heeft zich laten testen. Jeurissen: "Doe dat ook, we moeten dit coronavirus stoppen."

Testangst?

Maar of iedereen die een beetje snottert, hoest, benauwdheidsklachten of koorts heeft, straks ook daadwerkelijk voor een test gaat aankloppen bij de GGD, vraagt ze zich hardop af. Wellicht gaat 'testangst' een rol spelen. "Als je getest wordt en je bent positief, dan moet je in quarantaine met je hele gezin. En dan zit je met zijn allen thuis. En is er de kans dat een ander gezinslid ook klachten krijgt en gaan de veertien dagen opnieuw in." Ook wordt bij een positieve test in kaart gebracht met wie je contact hebt gehad. Ook die mensen worden vervolgens goed in de gaten gehouden.

Nu is het nog zo dat alleen mensen in bepaalde beroepsgroepen zich kunnen laten testen. Jeurissen vertelt dat, na de eerste periode van schaarste, de volledige testcapaciteit nooit benut is geweest. "Op de top hebben we zeventig testen per dag gedaan. Dit terwijl we er tweehonderd konden doen, onder bijvoorbeeld verpleegkundigen, artsen en politiemensen die klachten hadden."

Dat kan volgens Jeurissen twee redenen hebben: of er hebben minder mensen corona dan we nu denken, of mensen laten zich dus weerhouden door de consequenties van een positieve test. Maar, zo stelt Jeurissen, wie zich straks niet laat testen, moet ook niet mopperen over de beperkingen die de coronamaatregelen nu met zich meebrengen. "Meewerken en je verantwoordelijk nemen. Niet klagen dat je zo weinig mag en jezelf ondertussen niet laten testen."

Angstaanjagend benauwd

Zelf weet ze bijna zeker dat ze het coronavirus heeft gehad: "Ik ben drie weken doodziek geweest. De benauwdheid was echt angstaanjagend. Mijn huisarts zei: het is waarschijnlijk corona. Maar ik was niet zo ernstig ziek dat ik naar het ziekenhuis moest. Dus ik ben ook niet getest. Vooral weer aan het werk gaan vond ik heel moeilijk. Ik ben wel een week klachtenvrij thuis gebleven voor ik weer begon. Ik wil niemand besmetten."

De drukte tijdens het hemelvaartsweekend, onder meer op de Nederlandse stranden, zag ze dan ook met lede ogen aan. Al snapt ze best dat mensen weer naar buiten willen. "Maar als je dan ziet hoe druk het is, dat je dan niet zelf de conclusie trekt: ik kies voor mijn veiligheid en ik draai me om. Dat vind ik moeilijk om te zien."

Ze hamert op de verantwoordelijkheid die iedereen op dit moment heeft: "Als je wilt dat je weer volop kunt feesten, dan moet je juist je eigen verantwoordelijkheid nemen."

