Thelma (15) filmde aanhouding van verdachte schietpartij Rijen: 'Het leek net een wildwestfilm'

Thelma filmde de aanhouding vanuit haar raam (foto: Dirk Verhoeven).

Lig je lekker te slapen, word je plots wakker van geschreeuw en zie je als je uit het raam kijkt ineens agenten met getrokken wapens voor je huis staan. Thelma (15) uit Rijen overkwam het zaterdagnacht. Een man werd daar aangehouden in verband met de schietpartij die enkele uren daarvoor in die buurt plaatsvond. Bij die schietpartij raakte een man zwaargewond.

"Ik lag in bed toen ik ineens iemand hoorde roepen door een megafoon", vertelt Thelma. "Toen ging ik kijken en dacht ik: ik ga dit opnemen met mijn telefoon. Ik schrok wel even, want een agent dreigde met een pistool. Maar ik was niet zo bang dat ik stopte met filmen."

De aanhouding duurde in totaal een minuut of vijf. "Maar daarna stonden de agenten nog ongeveer een uur voor ons huis om de auto waarin die man zat te doorzoeken."

'Gevoel dat je in een film bent beland'

Haar moeder Ilse (49) kreeg van al die ophef niets mee. "Nee, ik slaap aan de achterkant van het huis", legt ze uit. "Thelma's kamer is aan de voorkant. Zodoende sliep ik erdoorheen. Ik heb in ieder geval niets gehoord. Thelma liet me zondagochtend de beelden zien die ze gemaakt had. Ik stond daar met open mond naar te kijken. Het was net een wildwestfilm. Thelma zei ook dat ze het gevoel had dat ze in een film was beland."

In de loop van de ochtend besloot Ilse ook nog even naar haar buren te gaan. Die wonen precies voor de plaats waar de arrestatie plaatsvond. "Die hebben ook staan kijken", hoorde ze van haar buurman.

Bekijk hier de video van de arrestatie die Thelma maakte:

Schoten

Volgens Ilse is de straat waaraan ze wonen normaal gesproken best rustig. Maar zaterdagavond en -nacht dus even niet. "Die schietpartij in de Karel Doormanstraat hadden we zaterdagavond al meegekregen. Achteraf gezien heb ik die schoten ook gehoord, denk ik. Ik was rond een uur of negen namelijk buiten en de plaats waar de schietpartij plaatsvond, is hier hemelsbreed zo'n honderd meter vandaan. Vlak daarna zagen we heel veel agenten voorbijkomen en hoorden we sirenes."

Haar dochter was vlak daarvoor thuisgekomen na een dagje werken. "Ze werd meteen door haar vriendinnen en de restauranthouder gebeld met de vraag of ze veilig was thuisgekomen. Zo kregen we door wat er aan de hand was. Thelma heeft vervolgens met vriendinnen het nieuws in de gaten gehouden."

'Stelletje sufferds'

Na de schietpartij in de Karel Doormanstraat ging een van de verdachten ervandoor op blote voeten. Zijn schoenen waren achtergebleven op de plaats van de schietpartij. Daarnaast reed er een automobilist snel weg.

De auto die toen verdween, werd 's nachts weer in Rijen gezien. De twee mensen die in de auto zaten, werden meegenomen naar het politiebureau. Een van hen, een 32-jarige man uit Oosterhout, werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

'We weten wie je bent'

Ilse verbaast zich erover dat een van de verdachten zich enkele uren na de schietpartij gewoon weer in de buurt liet zien. "Dat ze na 3,5 uur doodleuk deze straat in komen rijden, op honderd meter van de plaats delict...", verzucht ze. "Wat een stelletje sufferds."

Naar de tweede verdachte, van wie de identiteit bekend is, wordt nog gezocht. De politie verzoekt de verdachte zich te melden: "We weten wie je bent."

