Wanneer laat jij je testen op corona? 'Ik zou graag weten of ik veilig mijn schoonouders kan helpen'

De GGD hoopt dat zo iedereen die ook maar een beetje snottert zich vanaf 1 juni laat testen op het coronavirus. Omroep Brabant stelt op Facebook en op straat de vraag wanneer jij je laat testen. Is dat bij enkel een snotneus of is daar meer voor nodig? Een greep uit de vele reacties.

Voor Gusta is het duidelijk. "Natuurlijk laat ik mij testen bij klachten. Je wilt toch niemand besmetten dus dat is mijn verantwoordelijkheid", schrijft hij op Facebook.

'Zie de logica niet echt'

Monique uit Deurne denkt er heel anders over. "Maandag is de test negatief en woensdag word ik besmet. Zie de logica niet echt behalve dat het geld kost."

Ook Linda vraagt zich af of een test nut heeft. "De ene dag test je en later kun je alsnog corona krijgen. Zo blijf je testen."

'Testen testen testen nog lang niet zover'

Volgens een tweede Linda is laten testen gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Als je jezelf wil laten testen, dan moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en anders kan je het wel vergeten."

Daar is Ingrid het mee eens. "Afgelopen week hebben mensen nog half moeten smeken om iemand in een gezin getest te krijgen. Ondanks klachten en zeer kwetsbaar persoon in huis. Dus dat testen testen testen is nog lang niet zover."

'Kan ik veilig mijn schoonouders helpen?'

Barbara uit Son en Breugel wil graag weten of ze het coronavirus heeft gehad. "Heb ik het al gehad toen begin maart mijn man een hele flinke griep had, mijn vader even later met corona het ziekenhuis in ging en veel mensen in mijn omgeving wel positief getest werden? Ik zou graag willen weten of ik bijvoorbeeld 'veilig' mijn schoonouders kan helpen zonder hen ziek te maken."

