Besmette nertsenfokker wil zijn bedrijf in Deurne laten ruimen: 'Het risico is te groot'

Een nertsenfokkerij (foto: NFE).

Nertsenfokker Huub Kuijpers uit Deurne maakt zich grote zorgen. Begin mei kregen een aantal van zijn nertsen verschijnselen van het coronavirus. Inmiddels zijn meer dan 160 van zijn dieren besmet. En ook hij en zijn vrouw zijn ziek geworden door de nertsen. Huub vindt het risico van verdere verspreiding inmiddels zo groot, dat hij het liefst zijn nertsen zou laten ruimen.

Imke van de Laar Geschreven door

Het is een drukte van belang op de nertsenfokkerij, want begin mei zijn veel jonge nertsen geboren. Huub: "Dit is de tijd van het jaar dat ik het meest intensief voor mijn dieren moet zorgen. Maar juist nu zijn veel nertsen besmet."

Niet zonder risico

Dat de zorg voor zijn dieren niet zonder risico is, is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden. Huub en zijn vrouw blijken door de nertsen besmet te zijn met het coronavirus. Huub: "Ik was vooral heel erg moe. Mijn vrouw heeft koorts en keelontsteking gehad. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat wij door onze dieren zijn besmet. Onze oudste dochter is ook ziek, maar zij is hoogstwaarschijnlijk door mij of mijn vrouw aangestoken."

Van de 1500 nertsen die Huub op zijn bedrijf houdt, zijn er zo'n 160 moederdieren besmet met het coronavirus. En dan rekent hij de jonkies nog niet mee. Huub: "Ik heb het idee dat het virus op mijn bedrijf veel heftiger verloopt dan op andere bedrijven. Ik zie dagelijks zieke en dode dieren."

Meerdere keren per dag loopt hij van zijn bedrijf naar zijn huis. En daar maakt hij zich zorgen over. "Ja, ik maak me ernstige zorgen. Over mijn dieren en de volksgezondheid. Ik heb het gevoel dat op dit moment ons hele gezin wordt gegijzeld door de nertsen en het bedrijf."

Ruimen

Huub is zo bang dat het virus zich nog verder zal verspreiden dat hij uit voorzorg zijn bedrijf zou willen laten ruimen. "Het liefst zou ik de nertsen laten ruimen. Maar dat is niet aan mij, daar moet het ministerie over beslissen."