Weer medewerker van fokkerij door nerts besmet met corona, mogelijk zelfs meer mensen ziek

Opnieuw is een medewerker van een nertsenfokkerij in Zuidoost-Brabant door een nerts met corona besmet geraakt. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit maandagmorgen bekend gemaakt. Mogelijk zijn nog twee andere verzorgers van het bedrijf geïnfecteerd door nertsen. Dit kan echter niet officieel vastgesteld worden, aldus het departement.

Op 15 mei werd al gemeld dat voor het eerst in ons land een mens COVID-19 had opgelopen door toedoen van een nerts. Het ging toen om een medewerker van een farm in Milheeze, één van de vijf met corona besmette nertsenhouderijen in het zuidoosten van de provincie. Dit keer gaat het om een andere fokkerij.